Asturias registra diez incendios forestales: cinco activos, cuatro controlados y uno estabilizado

Uno de los incendios en Cangas del Narcea. - AYUNTAMIENTO CANGAS DEL NARCEA

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias contabiliza, a las 22.30 horas de este viernes, un total de 10 incendios forestales, cinco de ellos activos, cuatro que están controlados y uno estabilizado, en los que continúan trabajando personal de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias(SEPA), además de los efectivos de la Brif y de la UME y los Agentes del Medio Natural.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias a través de un comunicado, en el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea continúa el dispositivo con efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del SEPA y varias cuadrillas de la empresa forestal Valledor.

Este incendio proviene de otro de León que afecta ahora mismo también a Somiedo y en él trabajan efectivos de bomberos, una empresa forestal y la Brif. Un operativo coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el concejo cangués a cuyo frente, como Director Técnico de Extinción, está un Jefe de Zona de bomberos.

También permanecen activos el incendio de Bezanes (Caso), el de Faedo (Quirós) y Camarmeña en (Cabrales) donde continúa cerrada la Ruta del Cares.

CUATRO INCENDIOS CONTROLADOS Y OTRO ESTABILIZADO

Los cuatro incendios que permanecen controlados son dos de Cangas del Narcea: en Vallado 2/La Pachalina, donde permanecen movilizados un retén de Bomberos del SEPA, mientras que en cobos siguen trabajando Bomberos del SEPA y una cuadrilla de la empresa forestal Valledor.

Por su parte, en Coaña se ha controlado el incendio en Lebredo donde permanecen en el lugar efectivos de bomberos del SEPA. En días anteriores, en el dispositivo de extinción, permanecieron activados cuadrillas de las empresas forestales Foresma y UTE Brigadas Forestales de Asturias. De su lado, los incendios en Medal y Loza siguen en revisión por parte de la guardería.

El incendio estabilizado está en Villanueva de Oscos, concretamente en Sierra la Bobia. Aquí están trabajando efectivos de Bomberos de Valdés y Grandas de Salime, además de agentes medioambientales y una empresa forestal.

Además, personal de la guardería y de bomberos se desplazarán a Degaña para continuar las labores de vigilancia en la zona limítrofe con el incendio de Anllares del Sil en León. En días anteriores se mantuvo en retén formado por Bomberos del SEPA y una cuadrilla de la empresa Sorem. En este sentido se mantiene permanente contacto con el operativo de la comunidad vecina para seguir su evolución. También se realizan estas tareas de seguimiento en Ponga, donde en la vertiente leonesa de La Uña se localiza otro incendio.