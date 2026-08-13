Asturias registra su julio más cálido desde 1961, con una temperatura media de 20,5 grados

Playa de Xagó en Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Julio de 2026 ha sido el mes de julio más cálido registrado en Asturias desde 1961, con una temperatura media de 20,5 grados, 2,7 grados por encima del promedio para este mes en el periodo de referencia 1991-2020, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La temperatura máxima media alcanzó los 26 grados, 3,2 grados por encima de lo habitual, mientras que la mínima media fue de 15 grados, 2,1 grados superior a la media climatológica.

Entre los valores extremos del mes destacan los 39,4 grados registrados el día 6 en Camuño, seguidos de los 38,6 grados de Mieres-Baíña y Soutu La Barca. La mínima más baja se registró el día 26 en Vega de Urriellu, con 4,1 grados.

En cuanto a las precipitaciones, julio tuvo un carácter normal en promedio, con 35,2 milímetros acumulados, un 18% menos de lo esperado. Sin embargo, el año hidrológico, desde octubre de 2025 hasta julio de 2026, mantiene un carácter "muy seco", con 870,6 milímetros acumulados, un 23% menos de lo normal y el séptimo registro más seco del periodo 1961-2026.

Durante el mes se registraron además 22.132 descargas procedentes de rayos, con el máximo el día 16, cuando se contabilizaron 9.796. El episodio de tormentas del día 24 dejó también las mayores precipitaciones en 24 horas, con 46,2 milímetros en Mieres-Baíña.

En cuanto al viento, la racha máxima alcanzó los 99 kilómetros por hora el día 7 en Vega de Ario, seguida de los 96 kilómetros por hora registrados en Sotres.