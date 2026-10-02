Asturias supera de nuevo los 50.000 desempleados tras aumentar el paro un 3,29% en septiembre

Archivo - Servicio público de Empleo de Asturias, SEPEPA, paro - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha aumentado en 1.600 durante el mes de septiembre (3,29%), hasta alcanzar los 50.180 parados, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En términos anuales, el paro ha aumentado en 663 personas en septiembre frente al mismo mes del año anterior.

Según el sector de actividad económica, el paro ha aumentado más en el sector servicios, con 1.128 parados más que en agosto. Le siguen los desempleados sin empleo anterior, que suman 330 nuevos. En menor medida ha aumentado el desempleo en la industria, con 86 parados más, en la agricultura, con 29, y en la construcción, con 27.

En total, el conjunto de parados se distribuyen en 36.683 desempleados en el sector servicios; 6.141 en el colectivo sin empleo anterior; 3.293 en la construcción; 3.286 en la industria; y 777 en la agricultura.

Por sexos, 29.363 son mujeres y 20.817 hombres. Además, 4.121 tienen menos de 25 años. El paro registrado entre extranjeros se sitúa en Asturias en 6.575 personas, 578 más que el mes anterior (un 9,64% más).

SUBE LA CONTRATACIÓN

En cuanto al número de contratos firmados en el mes de septiembre en Asturias, han aumentado un 3,57% respecto a las firmas de agosto, con 789 más. En términos anuales, ha descendido la contratación un 3,92%, con 934 contratos menos que hace un año.

En total se han firmado en Asturias 22.875 contratos en el noveno mes del año. De ellos, 7.565 son indefinidos y 15.310 temporales.

DATOS NACIONALES

A nivel estatal, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de septiembre ha subido en 23.587 respecto al mes de agosto (1%). Se trata de una subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie.

El paro registrado se ha situado en 2.379.505, la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007. De este total, a finales de septiembre constaban 56.476 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria y el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE.