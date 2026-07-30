Asturias vincula su futuro industrial al liderazgo de la transición energética y reclama acelerar las inversiones

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, en la cabecera de la mesa, junto a Cristina Rivero, directora general del Club Español de la Energía (Enerclub), en la inauguración de los cursos de La Granda. - PRINCIPADO

OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha defendido este jueves que el futuro industrial de Asturias y de España está estrechamente ligado a la capacidad de liderar la transición energética y ha reclamado acelerar las decisiones e inversiones para no quedar rezagados en la carrera europea.

Durante la inauguración del curso de verano de La Granda '¿Hacia una transición energética resiliente?', Campo ha sostenido que la energía se ha consolidado como la piedra angular de la política industrial en el mundo occidental. En el caso de Asturias, ha destacado que la transformación energética resulta especialmente relevante tras el proceso de descarbonización, que ha reducido la generación eléctrica de la comunidad hasta una tercera parte de la que producía a principios de siglo.

El viceconsejero ha llamado a analizar el contexto con optimismo y ha puesto en valor el efecto de las políticas energéticas sobre la economía doméstica. Como ejemplo, ha comparado el incremento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania con el impacto "testimonial" registrado durante el reciente conflicto con Irán.

Según ha explicado, esta diferencia responde al despliegue de las energías renovables en España durante los últimos años, lo que ha contribuido a abaratar el coste energético y a reducir el efecto de las crisis internacionales sobre los consumidores.

Asimismo, Campo ha señalado que la descarbonización implica una creciente electrificación de la economía y la incorporación de nuevos grandes consumidores de electricidad, entre ellos los centros de procesamiento de datos vinculados a la inteligencia artificial, el desarrollo del hidrógeno verde y los biocombustibles, así como el mantenimiento de la competitividad de la industria electrointensiva.

En este contexto, ha considerado un "hito fundamental" el inicio de las obras de la subestación eléctrica de Cardoso, integrada en el anillo central asturiano, al entender que garantizará el suministro a la industria durante la próxima década.

Por último, ha defendido que Asturias debe aprovechar la transición energética para desarrollar una red industrial propia ligada al sector y ha reclamado estabilidad normativa y la correcta transposición de directivas europeas como la RED III para atraer inversiones en ámbitos como el hidrógeno y los combustibles sintéticos. También ha incidido en que el despliegue de nuevas infraestructuras energéticas debe contar con el respaldo de la sociedad.