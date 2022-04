La Audiencia ratifica la condena a dos menores por el ciberataque a un foro de guardias civiles

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha ratificado la condena impuesta a dos menores de edad por su pertenencia a un grupo cibercriminal que realizó un ataque informático a un foro privado integrado mayoritariamente por miembros de la Guardia Civil, en el que participaban más de 52.000 agentes.

El grupo accedió a correos corporativos y datos personales y profesionales de sus miembros y llegó a cambiar su imagen por una foto pornográfica, según ha informado la Fiscalía de Asturias.

La sentencia de la Audiencia desestima el recurso de apelación interpuesto por uno de los menores contra el fallo del Juzgado de Menores, fechado en octubre de 2021, y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

Según los hechos probados, el 11 de mayo de 2017, a partir de las 21.49 horas, un grupo denominado ACABGang, del que ha quedado acreditado que formaban parte los dos menores condenados, realizó un ciberataque a un foro privado pero integrado mayoritariamente por miembros de la Guardia Civil, accediendo a correos corporativos de miembros del Cuerpo y, con ello, a datos de carácter profesional y personal.

Aunque no es un foro corporativo, unos 52.584 usuarios del mismo son miembros de la Guardia Civil, que utilizan el mismo para compartir información e inquietudes profesionales. Para realizar el ataque, el menor XXX tomó el control de un usuario del foro, escribió el mensaje 'Acabang was here' y creó multitud de hilos con el título '¿Os funciona el correo web?', con el siguiente texto: "Hola, chicos, he intentado acceder al correo web y no me ha dejado entrar, me ha dado un error. Tenéis el mismo problema? Os adjunto el link *".

Además, en el curso del ataque, modificó la foto del perfil de los administradores del foro, colocando en su lugar una imagen pornográfica, y eliminó un número incontable de mensajes encuadrados en 286 hilos. El link facilitado es uno similar al original de las cuentas corporativas de los miembros de la Guardia Civil, de forma que indujo a error sobre su autenticidad, lo que provocó varios accesos de usuarios, que fueron conducidos a una página similar a la real pero que, en vez de eso, capturó sus credenciales de acceso, que fueron enviadas a los autores del ciberataque.

El grupo ACABGang se atribuyó la comisión de los hechos a través de las redes sociales, páginas web y medios de comunicación. El grupo llegó a dar entrevistas con detalles del ataque. En una de ellas, fechada el 19 de mayo de 2017, se publicaron capturas de pantalla con los mensajes del foro, evidenciando que habían tenido acceso al mismo y a cuentas corporativas.

Los menores XXX e YYY, ambos nacidos en 2000, son integrantes de este grupo, junto con al menos dos personas más. No ha quedado acreditado que YYY haya tenido participación en el ataque concreto al foro. Según la sentencia ahora confirmada, de las pruebas practicadas quedó suficientemente acreditada la participación del menor XXX en los hechos que se le imputan: la integración en un grupo cibercriminal, así como su participación en el ataque informático al foro el 11 de mayo de 2017, causando daños en el mismo, al resultar afectado el sistema de seguridad.

Esta acción supuso un perjuicio para el foro, ya que fue necesario cambiar todos los sistemas de seguridad, perdiendo usuarios y la confianza en el mismo debido al ataque, ya que los hackers consiguieron hacerse con datos sumamente sensibles y confidenciales de agentes de la Guardia Civil.

En lo que respecta al acusado YYY, analizando las pruebas practicadas, se concluye que ha quedado debidamente probada su vinculación al grupo cibercriminal ACABGang. No obstante, estas pruebas resultan insuficientes para concluir sin género de dudas que haya tenido participación directa en el ataque al foro, y las acciones derivadas de este.

La sentencia condena XXX por un delito de revelación de secretos, un delito de daños y un delito de integración en grupo criminal, y le impone la medida de 12 meses de libertad vigilada, con el contenido de recibir información sobre el uso adecuado y responsable de las nuevas tecnologías, con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, la medida podría sustituirse por la de internamiento en régimen semiabierto.

Le impone además la obligación de indemnizar al perjudicado, representante legal del foro, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios causados. El fallo lo absuelve de un delito de revelación de secretos.

Igualmente, condena a YYY por un delito de integración en grupo criminal, imponiéndole la medida de 9 meses de libertad vigilada, con el contenido de recibir información sobre el uso adecuado y responsable de las nuevas tecnologías, con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, la medida podría sustituirse por la de internamiento en régimen semiabierto. El fallo lo absuelve de un delito de revelación de secretos y de un delito de daños.