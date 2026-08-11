La bandera roja ondeará en las playas de Asturias durante el eclipse solar

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OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha informado este martes de que el baño estará prohibido en todas las playas del litoral asturiano durante el eclipse. La bandera roja ondeará en todos los arenales con servicio de salvamento durante el periodo de oscuridad del eclipse.

Esta es una de las indicaciones que el SEPA ha publicado con motivo del eclipse total de Sol que se producirá este miércoles 12 de agosto, y para el que Asturias tiene una ubicación óptima al estar en la franja de totalidad.

Si se va a presenciar el eclipse desde una playa, explican, es necesario tener en cuenta que en aquellos concejos en los que se ha ampliado el servicio de salvamento --Gijón, El Franco, Tapia de Casariego, Villaviciosa, Castrillón y Castrpopol--, a partir de las 19.30 horas y hasta las 20.40 horas, se izará la bandera roja. "Quedará prohibido el baño, dado que la falta de visibilidad impide la vigilancia de la lámina de agua", han explicado.

El personal de Salvamento prestará especial atención a las personas que se encuentren en el agua con anterioridad al inicio del eclipse, procurando que abandonen el medio acuático antes del comienzo del periodo establecido.

Dado que el eclipse se puede visualizar también desde embarcaciones en el mar, el SEPA insta a mantener el control de la navegación en todo momento ante el previsible aumento del tráfico marítimo. "Comprueba el estado de tu embarcación, revisa casco, motor, combustible y electrónica y utiliza medios de posicionamiento y navegación", aconsejan.

El Servicio de Emergencias ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para seguir las recomendaciones, tales como evitar concentraciones innecesarias, acantilados o zonas de montaña peligrosas donde puedan producirse golpes y caídas. También aconsejan prestar especial a las temperaturas y a colectivos vulnerables como niños o ancianos, y recomiendan llevar agua suministros básicos.

Por otro lado, aconsejan evitar los desplazamientos y abogan por elegir ubicaciones cercanas y trayectos a pie, priorizando el transporte público.