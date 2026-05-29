Barbón defiende la Ley de Cultura de Asturias ante las críticas: "No intenta levantar muros ni fronteras"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, interviene en la presentación de 'Terras sem sombra. Festival do Alentejo', en Ribera de Arriba - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este viernes la ley de Cultura e Identidad que prepara el Gobierno, asegurando que "no está intentando levantar muros" ni "fronteras excluyentes contra los demás". Esa, ha dicho, es una "interpretación errónea".

Durante su intervención en la presentación de 'Terras sem sombra. Festival do Alentejo', en Ribera de Arriba, el presidente ha asegurado que esta ley lo que persigue es "proteger" las lenguas de Asturias, promover su uso y "salvaguardar su existencia", junto con las instituciones culturales existentes. "Nosotros no queremos reforzar el ser de Asturias contra nadie. Al revés, pensamos que cuanto más seguro está un pueblo de su identidad, más puede aportar a los demás. A eso aspiramos, a una Asturias fuerte, orgullosa de sí misma, que enriquezca la pluralidad", ha asegurado.

En su intervención, ha asegurado que defender la cultura propia "es defender también la identidad y la manera de estar en el mundo". Este hecho, ha indicado, adquiere especial valor en territorios pequeños como Asturias o la región portuguesa del Alentejo, "porque les va en ello su orgullo y su propio ser".

Barbón ha resaltado el valor de la cultura "para unir y dar consistencia a un pueblo" y ha apostado por fortalecer lazos con el Alentejo, en particular, y con Portugal, en general. "Para ello sirve el festival Terras sem sombra y actos como éste.