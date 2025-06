Barbón dice que la corrupción le da "asco" y considera que Sánchez ha adoptado medidas "contundentes"

OVIEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha hablado este viernes de la situación en el PSOE tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con audios del exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que les implicarían en adjudicaciones irregulares.

El dirigente asturiano se ha referido a lo ocurrido, respondiendo a diferentes preguntas de los periodistas, antes de participar en un acto en Siero, un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiese perdón a los ciudadanos por lo ocurrido, dijese que había solicitado la renuncia a Cerdán de sus cargos, anunciase una auditoría y avanzase que habrá cambios en la ejecutiva del partido.

Barbón ha dicho que tuvo la oportunidad de leer 'en diagonal' el informe y que le costaba creerlo. "Cuesta pensar que haya personas que tengan esos comportamientos", ha comentado.

El dirigente asturiano ha añadido que los corruptos "le repugnan" y que la corrupción le da "asco". Ha reconocido que siente un "dolor inmenso" y que lo ocurrido ha sido "un jarro de agua fría terriblemente decepcionante".

Así las cosas, Barbón considera que la respuesta del partido ha de ser la de mostrarse "contundentes" contra cualquier tipo de corrupción, aplicando la "tolerancia cero".

"Hay que adoptar todas las medidas para recuperar la credibilidad. Y eso pasa por más transparencia, eso pasa por medidas claras y contundentes como las que ayer se adoptaron, eso pasa por hablar claro a la ciudadanía", ha señalado en referencia a la comparecencia de Sánchez este jueves.

Preguntado sobre si basta con pedir perdón o habría que convocar elecciones, Barbón ha explicado que Sánchez ya ha pedido perdón y ha reconocido la equivocación, además de comprometerse a liderar la respuesta para que el PSOE recupere la credibilidad.

Sobre si el caso es similar al que vivió el PP que le costó el Gobierno, Barbón ha dicho que la diferencia es que entonces había una sentencia judicial que condenaba a ese partido a título lucrativo. "La diferencia con el caso Gürtel y con la moción de censura a Rajoy es que entonces había sentencia firme. Había una sentencia, recordarán, que decía que el PP estaba condenado a título lucrativo", ha indicado.

Barbón ha dicho que en el PSOE no se tapa la corrupción y que si se hiciera, él se iría. "Mi partido no tapa a la corrupción como vimos en otros casos, en los que sí se quiso tapar a cualquier precio. Mi partido no. En mi partido no se tapa. En mi partido se dice, se condena, se actúa, se toman decisiones, se expulsa, se echa de los cargos", ha insistido Barbón.

Preguntado sobre si el Gobierno asturiano tiene previsto investigar obras mencionadas en el informe que se sitúan en Asturias, Barbón ha comentado que son obras del Estado y que supone que se chequearán en la auditoría anunciada por Sánchez.