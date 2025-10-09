Barbón enmarca los recortes de Ryanair en su "guerra" con AENA y garantiza que Asturias los suplirá

VEGA (SARIEGO)/OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha enmarcado este jueves los anuncios realizados por Ryanair de recortes de plazas en aeropuertos regionales, incluido el de Asturias, en la "guerra abierta" que la compañía mantiene con Aena. No obstante, ha explicado que tiene plena confianza en el director General de Movilidad y Conectividad asturiano, Jorge García, para poder afrontar la situación y suplir las "carencias" que dejaría Ryanair.

A preguntas de los periodistas en un acto en Sariego, el presidente asturiano ha querido resaltar el trabajo de García a lo largo de estos años. "Hemos logrado las mayores conexiones aéreas de la historia de Asturias", ha comentado.

A García atribuye Barbón el récord de conexiones nacionales e internacionales. Ha recordado que cuando llegó al cargo todo el mundo hablaba de falta de conexiones, algo que ya no ocurre. "Pusimos a una persona que trabajó hasta el punto de que Asturias tiene récord de conexiones tanto nacionales como internacionales por primera vez en la historia", ha destacado.

No obstante, Barbón ha recordado que Ryanair tiene un contrato vigente que debe cumplir y ha considerado que la decisión de la aerolínea responde a una "medida de presión para negociar".

Barbón ha subrayado que el aeropuerto de Asturias probablemente cerrará el año con récord de viajeros y ha señalado que la conectividad de la región ha mejorado significativamente. "Nunca como hasta ahora teníamos tanta conectividad con todo España", ha afirmado.

El dirigente autonómico ha concluido reiterando su confianza en que seguirán "buscando que Asturias siga teniendo las mayores conexiones aéreas de su historia" y ha puesto como ejemplo vuelos recientes a Cataluña en los que se ha trasladado, que han viajado "literalmente llenos".