Barbón: "No nos vale que la condonación de deuda sea para una CCAA o que sólo se refiera a la deuda con el FLA"

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este domingo a la reunión prevista para esta semana entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Ministerio de Hacienda planteará su propuesta de condonación de la deuda y ha indicado que a Asturias "no le va a valer que condone la deuda a una comunidad autónoma o que solo se condone la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, FLA".

"No nos va a valer que solo se condone la deuda a una comunidad autónoma, eso no nos sirve. No nos va a servir que solo se condone la deuda del FLA, sino que deberá servir también para la deuda bancaria, sino eso tampoco nos va a servir. No nos va a valer que nos encontremos, por ejemplo, que haya una discriminación desde el punto de vista de que Asturias reciba 600 millones frente a 15.000 o 16.000 millones que pueda recibir Cataluña. No, no nos va a servir esos datos tampoco", ha indicado Barbón.

Así, a preguntas de los periodistas en Mieres, el presidente asturiano ha indicado que "la fórmula tiene que ser objetiva, cuantificable y que se pueda evaluar" porque sólo así a Asturias le podrá valer.

No obstante Adrián Barbón ha incidido en que cuando se plantee la fórmula de la deuda y veamos que las comunidades del PP van a ser muy beneficiadas por esa quita, habrá que ver que dice el PP entonces.

"Porque alguien dice, no es que el que nos quiten deuda no es importante. Cómo no va a ser importante que a nosotros nos quiten mil millones de deuda por poner un ejemplo. Cómo no va a ser importante, desde la perspectiva de una comunidad autónoma, en estos momentos. Claro que es importante", ha dicho.

Ha insistido Barbón en que aun es pronto para analizar esta cuestión en tanto en cuanto no se conozca la literalidad de la fórmula y el análisis de la misma.