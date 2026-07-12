Bomberos de Asturias continúan con las labores de extinción de tres incendios forestales

Incendio forestal en Aller. - SEPA

OVIEDO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) continúan trabajando en las labores de extinción de tres incendios forestales en Aller, Quirós y Cangas del Narcea, dos de ellos procedentes de León.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, el incendio forestal en Río Aller - Puerto de Vegarada será revisado por efectivos de Bomberos con base en Proaza, y contarán con el apoyo de un helicóptero de extinción de incendios del SEPA.

El incendio de Quirós, ubicado en la zona de la Collada de Porciles, límite con Lena, está controlado y ya ha sido revisado por efectivos de bomberos con base en Mieres y queda algún punto caliente, por lo que se harán trabajos de remate. Además de los efectivos de bomberos, también se contará con una empresa forestal.

Por último, en el incendio de Villablino (León) los bomberos trabajan en el sector Asturias, en el puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea). Tras permanecer durante la noche efectivos de bomberos de Cangas del Narcea y una empresa forestal, este domingo se continuará colaborando en los trabajos de extinción, con la comunidad vecina de León, efectivos del parque cangués.