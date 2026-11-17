Agentes de la Policía Nacional acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias (España). Un policía ha fallecido y otro ha resultado herido grave en una explosión producida en el barrio de Otero, en Oviedo. Además de un artefacto explosi - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y el respeto a las personas que dejan mochilas o maletas abandonadas en Oviedo estos días, mientras se mantiene activa la búsqueda del presunto responsable de la muerte de un agente de la Policía Nacional el pasado martes, apodado como 'El Ruso'.

Tras una semana del suceso en el que una menor de 17 años resultó herida por disparos y un policía murió por la deflagración de una bomba, las falsas alarmas por la aparición de mochilas y maletas abandonadas en diferentes puntos de Oviedo y Asturias han sido frecuentes.

Ante esta situación, Canteli ha señalado que es "inevitable" que la gente "tenga miedo" ante la aparición de estos bultos abandonados y ha pedido a quienes lo hacen de manera intencionada que actúen con responsabilidad. Quien deja una maleta en la calle Uría, ha dicho, "no la deja por casualidad" sino para "hacer daño y para molestar", por lo que ha pedido "un poco de respeto".