Canteli (PP) condena las amenazas recibidas por el PSOE de Oviedo: "No tienen cabida en una sociedad democrática"

Archivo - El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a la entrada a la Catedral de Oviedo. - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha mostrado este martes su condena a las amenazas recibidas por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE), que este lunes denunció la aparición de una mochila con piedras y una nota que decía "Imaginaos si esto fueran 15 kilogramos de explosivo plástico".

En un comunicado remitido a los medios, Canteli ha asegurado que "las amenazas y cualquier forma de intimidación no tienen cabida en una sociedad democrática".

"El debate político puede y debe desarrollarse desde el respeto, la discrepancia y la libertad, pero nunca desde la coacción o la violencia", ha aseverado, defendiendo que Oviedo siga siendo "una ciudad de convivencia, respeto y libertad". "Frente a cualquier amenaza, nuestra respuesta siempre será la defensa de la democracia y la convivencia", ha asegurado.