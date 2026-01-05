CCOO afirma que "las cifras de cierre del año 2025 les dejan un poco fríos"

Archivo - Trabajador del acero. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias se ha referido este lunes a los datos del paro del cierre de 2025 y según uno de los miembros de la Ejecutiva de la organización, María José Gutiérrez Martínez, "as cifras de cierre del año 2025 nos dejan un poco fríos".

"Nos preocupa que repunte el paro en 201 personas y un descenso del empleo que deja peores cifras en Asturias que a nivel estatal, donde el paro se mantuvo más estable", indicó Gutiérrez.

Desde CCOO de Asturias han vuelto a reclamar una industria moderna y sostenible, empleo de calidad y evitar la precariedad especialmente en los colectivos más vulnerables e inciden en que 51.197 personas en paro son inasumibles.

El sindicato destaca, como nota positiva, el aumento de la contratación indefinida con respecto al año pasado, pero incide en que el mercado laboral asturiano mostró en diciembre un comportamiento peor de lo habitual por estas fechas: desciende el empleo y crece el paro.