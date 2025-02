CCOO alerta de la "deslocalización paulatina" de ArcelorMittal en Asturias y reclama medidas para defender la industria

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha alertado este miércoles sobre la estrategia de deslocalización que, a su juicio, está desarrollando la familia Mittal en la región. "Estamos ante una deslocalización de manual, parece que está muy claro y no hay más ciego que el que no quiere ver que la familia Mittal está tomando todas las medidas necesarias para hacer esa deslocalización de manera paulatina", ha manifestado.

Zapico ha advertido de los graves problemas estructurales que afectan a la industria española, especialmente en el sector electrointensivo. "Venimos insistiendo desde hace años que el país tiene un grave problema de precios de la electricidad, que no son competitivos, que no son estables y que no son predecibles", ha señalado, advirtiendo de las dificultades para mantener la actividad industrial en estas condiciones.

El líder sindical ha criticado además la reciente caída del decreto ómnibus, que ha suprimido las ayudas a empresas electrointensivas. "La caída del decreto ómnibus que anula las ayudas a las empresas electrointensivas añade más leña al fuego poniendo todavía más obstáculos a la pervivencia del sector cirúrgico en nuestra comunidad autónoma", ha explicado.

GUERRA DE ARANCELES

En un análisis geopolítico más amplio, Zapico ha destacado la complejidad del contexto internacional, marcado por las tensiones comerciales. "En el marco de la Unión Europea, una guerra de aranceles agitada por un matón que se llama Donald Trump ha puesto al contexto geopolítico y mundial en una situación de incertidumbre", ha manifestado.

Finalmente, el secretario general de CCOO de Asturias ha reclamado una posición más firme de la Unión Europea. "Tiene que decir que quiere ser de mayor, tomar medidas de inversión, avanzar por la línea de la tecnología y aprovechar los recursos endógenos para generar una industria fuerte que sea el soporte del modelo europeo", ha concluido, defendiendo la importancia estratégica del sector siderúrgico para la soberanía nacional.