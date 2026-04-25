CCOO convoca una protesta en Oviedo "por la dignidad en el empleo rider" y contra el ERE de Glovo

Archivo - Un repartidor de Glovo en bicicleta. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha convocado este sábado una protesta para reivindicar la "dignidad en el empleo rider", coincidiendo con las jornadas de huelga en Glovo contra el ERE "encubierto". La concentración tendrá lugar a las 12.00 horas en la Plaza de la Escandalera de Oviedo.

En una nota de prensa, el sindicato ha asegurado que "no va a cejar en la lucha" contra "esta nueva forma de explotación digital". Desde el sindicato han denunciado que Glovo, que emplea a "poco menos de medio millar de trabajadores" en Asturias, está realizando un proceso de despidos.

La secretaria general de FSC de CCOO de Asturias, Luz García, ha asegurado que "el sindicato está en la batalla por la dignidad del empleo rider y combatirá a la dictadura laboral que hay detrás del click". CCOO de Asturias pide a la ciudadanía que se solidarice durante la huelga y no haga consumo en Glovo.