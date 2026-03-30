CCOO se felicita por el indulto a las 'Seis de La Suiza': "Por fin se ha hecho la justicia real"

Archivo - Movilización de apoyo a las seis sindicalistas condenadas. - PÁGINA INSTAGRAM '6 DE LA SUIZA' - Archivo

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Damián Manzano ha indicado este lunes que desde el sindicato se felicitan por el indulto a las seis compañeras de la Suiza, "seis trabajadoras represaliadas por ejercer su derecho a protestar y que desde luego nunca se tenía que haber llegado a esta situación".

"Podemos decir que frente a una justicia retrógrada y opresora por fin se ha hecho la justicia real en la que los trabajadores y trabajadoras no deben de tener miedo a defender sus derechos", dijo Manzano.

El Consejo de Ministros aprobará en la reunión de este martes el indulto para el colectivo conocido como 'Seis de La Suiza', cinco mujeres y un hombre, un grupo de sindicalistas que fueron condenadas a cárcel tras participar en una protesta laboral en una pastelería de Gijón.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, el asunto forma parte del orden del día de la reunión del Consejo de Ministros.

El conflicto en la citada pastelería comenzó en 2017. Las 'Seis de la Suiza' terminarían condenadas a tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves al participar en piquetes y protestas sindicales frente a la pastelería y por un delito contra la Administración de Justicia por obstrucción a la justicia durante el conflicto laboral.

Tras la condena por estos hechos, las condenadas recurrieron la decisión judicial, pero el Tribunal Supremo ratificó la condena tras un proceso que se prolongó más de ocho años.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó ya el pasado mes de julio de 2025 que el Ejecutivo estaba trabajando para que las 'Seis de La Suiza' fuesen indultadas cuanto antes.