CCOO reclama a la patronal un plan de choque para garantizar la seguridad en las empresas

Archivo - El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. - CCOO - Archivo

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado a los empresarios asturianos dejen de "mirar para otro lado" y que pongan encima de la mesa un plan de choque para garantizar la seguridad y salud en los centros de trabajo.

"Resulta triste y desconcertante que la prioridad de las organizaciones empresariales sea impulsar la leyenda urbana del absentismo, mientras las personas siguen enfermando y muriendo en los centros de trabajo", ha declarado el secretario general de CCOO, José Manuel Zapico.

Ha dicho que esta misma semana ha habido que lamentar otra muerte de un trabajador y ha señalado que los accidentes no son desgraciadas casualidades, sino "la causa de una falta de cultura preventiva, el no afrontar un problema que causa daños irreparables".

Ha recordado que en otoño de 2024, cuando hubo que lamentar cada semana una muerte en el trabajo, insistieron en que urgía que las empresas pusieran sobre la mesa un verdadero plan de choque para garantizar la salud y seguridad en los centros de trabajo y que persiguiesen y sancionasen los incumplimientos.

Sin embargo, ha lamentado que la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) siga orientando su energía en "hablar y manipular una palabra, la de absentismo, obviando que lo que realmente daña la economía y la sociedad es la siniestralidad laboral, con jornadas interminables, empleos tóxicos, sustancias nocivas o la falta de formación interna".

Al año en Asturias, han explicado desde CCOO, se registran una media de 20 muertes de por accidentes en el trabajo, más de 11.000 siniestros laborales y 500 fallecimientos por enfermedades con origen laboral.

Zapico considera que FADE debería reflexionar seriamente y afrontar, con todas las partes implicadas este grave problema. Para ello, desde CCOO insisten en una serie de propuestas concretas, como la creación de juzgados especializados en siniestralidad laboral, un plan de refuerzo de medios humanos y materiales para la Fiscalía, la personación del Principado como acusación particular, el endurecimiento de las condiciones de los servicios de prevención ajenos o las becas de estudio para los huérfanos de los accidentes laborales.