CCOO y UGT reclaman una respuesta "sin dilaciones" ante la violencia machista y remarcan que se actúa "demasiado tarde"

Concentración de CCOO y UGT contra la violencia machista bajo el lema 'Tolerancia Cero'. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado este lunes "responsabilidad institucional real, eficaz y sin dilaciones" frente a la violencia machista y han advertido de que las agresiones contra las mujeres "se normalizan" y solo generan reacción "cuando ya es demasiado tarde".

Lo han hecho este lunes durante una concentración frente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en la que han condenado el asesinato machista ocurrido hace menos de una semana, cuando una mujer fue apuñalada presuntamente por su expareja "a plena luz del día".

Los sindicatos han recordado que el presunto agresor acumulaba "varias denuncias", dos de ellas presentadas en los días previos al crimen, y han lamentado que "menos de dos horas después de dejarlo en libertad, cumplió su objetivo y acabó con la vida de su víctima", que recibió "más de 20 heridas".

Durante la lectura del manifiesto, los sindicatos han asegurado que "ninguna mujer debe vivir con miedo" y que "ninguna forma de violencia es tolerable", al tiempo que han defendido que "el silencio no es una opción".

CCOO y UGT consideran que "una vez más, el sistema ha fallado" y han incidido en que la violencia machista "no empieza con un golpe", sino "con el control, con el desprecio, con la desigualdad y con la idea de que las mujeres deben obedecer o pueden ser poseídas"

También han advertido de que estas violencias "se sostienen en creencias arraigadas" que consideran que "los hombres tienen derecho a dominar" o que "el cuerpo y la vida de las mujeres pueden ser controlados", unas ideas que, según han señalado, "alimentan y legitiman la violencia".

Los sindicatos han rechazado además "la culpabilización de las víctimas", "la minimización de las agresiones" y "la indiferencia social", y han defendido que esta violencia se manifiesta "en el hogar, en la calle y en el trabajo".

Por ello, han reclamado "igualdad real y efectiva en todos los ámbitos" y educación "en valores de respeto y convivencia desde edades tempranas", al considerar que "vivir libres de violencia es un derecho fundamental".