Centenares de personas exigen desde Gijón la excarcelación de 'las seis de La Suiza'

Organizaciones sindicales hablan de intento de coartar los derechos de representación de los trabajadores

GIJÓN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos, representantes políticos y sociedad civil se ha concentrado este jueves en la plaza Mayor de Gijón para expresar su apoyo a 'las seis de La Suiza', sindicalistas que han entrado en prisión en este día para cumplir una condena de tres años y medio de cárcel por coacciones graves y obstrucción a la Justicia.

La concentración, convocada a última hora de la tarde de este pasado miércoles, cuando el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón decretó el ingreso en prisión de las cinco mujeres y un hombre condenados por este caso, ha logrado reunir a centenares de personas, que tras la lectura de un manifiesto se han manifestado, por la acera, hasta llegar a Poniente. En la cabecera un cartel grande pedía la libertad para los seis encausados.

Por parte del grupo Sofitu, su portavoz, Herminia González, ha apuntado sobre sus compañeras encarceladas que "están fuertes, están tranquilas". Ha explicado, asimismo, que por el momento se encuentran en el Centro de Integración Social de la Cárcel.

Ha destacado, también, todas ellas, ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias por la mañana, al que acudir voluntariamente a entregar una documentación, solicitarán el tercer grado.

"Se peleará", ha apuntado, como también se ha solicitado el indulto por parte de 22 organizaciones sindicales de todo el país, el cual ha recabado el apoyo de otras entidades y formaciones políticas. Eso sí, ha dejado claro que es un indulto que "no conlleva el arrepentimiento". También ha dicho ser consciente de que requiere unos trámites, por lo que probablemente no vaya a ser muy inmediato.

Sobre la concentración convocada en este día, ha remarcado que están aquí "porque nuestras compañeras están injustamente en la cárcel", ha sostenido , antes de asegurar que "no hicieron nada".

"Lo único que hicieron fue defender a una trabajadora", ha explicado González, quien ha insistido en que lo único que hicieron fue hacer sindicalismo. "Exigimos que no permanezcan ni un minuto más en la cárcel", ha reclamado, a lo que ha tildado de "tremenda barbaridad" que por hacer sindicalismo en el 2025 estén en prisión.

TRIBUNAL EUROPEO

Por parte del secretario general de la CNT de Asturias y León, Rafael Río, este ha considerado "un poco un atropello" para el derecho laboral y sindical que vaya a prisión una trabajadora por denunciar acoso en su trabajo y que no se cumpliesen cosas tan básicas como no me están pagando el convenio o las vacaciones, entre otras cosas.

Asimismo, ha asegurado que van a llegar "hasta donde sea posible" y ha señalado que, en estos momentos, están pendientes de la concesión o no del indulto. Se ha referido, unido a ello, a las 'seis de Zaragoza' y a la detención hace un par de días de varios sindicalistas de la huelga del metal de Cádiz.

Para él, la CNT donde realmente tiene que hacer sindicalismo es en la calle. Incluso han llevado este caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ha recalcado que los plazos son amplios.

RETROCESO DE DERECHOS SINDICALES

Por parte de UGT, su secretario general en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha considerado, en declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración, que es "una auténtica injusticia" que por defenderse ante los empresarios seis personas hoy hayan ingresado en la cárcel.

"No se puede permitir que defender derechos esté penalizado", ha recalcado, antes de insistir en que hacer sindicalismo "no es delito". "Sin poder ejercitar el derecho de huelga, sin que haya piquetes informativos, no es posible que haya libertad y no es posible que haya democracia", ha asegurado.

"Hoy hemos dado, sin ningún sentido, 100 años para atrás en materia de justicia", ha advertido el dirigente sindical, quien ha incidido en que no solo son esas seis personas "injustamente" condenadas, sino que detrás hay "seis familias destrozadas, sin ningún sentido, cuando estamos viendo que en la calle hay otros miles y miles de personas que han cometido delitos y que por ellos no pasa".

Ha criticado, relacionado con ello, el que seis compañeras por defenderse ante empresarios que intentan imponer horarios, salarios y que intentan ejercer una acción de intimidación sobre los trabajadores, les hacen entrar en prisión.

Ha dicho confiar, asimismo, en que se les conceda el indulto. "Si no, se estará cometiendo una injusticia", ha opinado. "Nadie entenderá nada y confiar así en la justicia cada vez se hace más difícil", ha adelantado en caso de que no se conceda.

Junto a él, el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, ha trasladado igualmente el apoyo del sindicato a 'las seis de La Suiza'.

"Lo que no se puede consentir en el primer siglo XXI es un retroceso democrático como el que hemos visto hoy con la entrada en la cárcel de 6 compañeras que solo han hecho defender lo justo y las mejores condiciones laborales posibles en su entorno laboral", ha señalado.

En su opinión, lo que ha habido es "un pasteleo judicial que ha convertido un piquete informativo, que es un derecho fundamental, en un delito penal de coacciones, que ha convertido la negociación colectiva, que es un elemento fundamental de la libertad sindical, en un delito de obstrucción a la justicia", ha alertado.

Zapico ha recalcado que este "ataque" es también al movimiento sindical de clase y, como tal, se debe dar una respuesta "de manera conjunta y unitaria" desde los sindicatos, para que este "retroceso" democrático cuanto antes se termine.

Al igual que Fernández Lanero, ha instado a los gobiernos asturiano y central a que agilice "todo lo posible" el indulto y se repare el "daño" que se está causando a las seis trabajadoras, así como al conjunto del movimiento sindical.

SINDICALISMO, "NO ES DELITO"

También se pudo ver en la concentración a representantes políticos, como es el caso de la diputada del Grupo Parlamentario Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, quien ha reivindicado que el sindicalismo "no es, ni será jamás, un delito".

"El indulto no es opcional; estamos ante una situación muy injusta y que sienta un precedente muy peligroso", ha advertido Tomé, quien ha mostrado su deseo a que se les conceda el indulto pronto.

"No es comprensible que se demore una injusticia tan flagrante de un derecho que no solo es fundamental, sino que de él dependen todos los derechos de los y las trabajadoras", ha recalcado Tomé. Para ella, es "intolerable" y no se puede aceptar "que se extienda el miedo a ejercer el sindicalismo".