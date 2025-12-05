Cifuentes (PP) asegura que las cuentas de Ordenación del Territorio son "una burbuja y una estafa"

El diputado del PP Manuel Cifuentes, en el viejo HUCA. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Manuel Cifuentes, ha criticado este viernes el presupuesto de la consejería de Ordenación del Territorio para 2026, asegurando que son "una burbuja y una estafa".

Ejemplo de ello es, a juicio del parlamentario 'popular', el esatdo de los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias, en el barrio de El Cristo-Buenavista. En unas declaraciones a los medios en el entorno del viejo HUCA, Cifuentes ha criticado que por tercer año consecutivo la consejería reserve una "pequeña partida" para el plan de El Cristo-Buenavista mientras "la degradación del entorno continúa porque no se ha hecho nada".

Cifuentes ha explicado que este espacio es muestra de la "dejadez" del gobierno asturiano, que "ni cumple, ni ejecuta, ni soluciona problemas".

Por otro lado, el diputado ha criticado que la consejería liderada por Ovidio Zapico (IU-Convocatoria por Asturies) funcione como "una auténtica agencia de colocación" al ser "la que más altos cargos acumula, pero la que menos inversión ejecuta". "Sus cifras crecen sin respaldo real. Nadie se cree ya estos números cuando hablamos de la consejería con la peor ejecución presupuestaria de todo el Gobierno", ha agregado.

En materia de vivienda, Cifuentes ha indicado que "poner las políticas de vivienda en manos de los comunistas sería una catástrofe". En tres años, ha agregado, "el precio del alquiler en Asturias ha subido un 32%, mientras el Gobierno demoniza al sector privado, interviene el mercado y abandona a los jóvenes que quieren comprar una vivienda".