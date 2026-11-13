La ciudad reúne los días 20 y 21 de noviembre a cerca de 600 personas en el quinto aniversario de AsturCON.tech

Presentación Congreso. - AYTO AVILÉS

OVIEDO/AVILÉS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Avilés, Raquel Ruiz, ha presentado este viernes junto a representantes de la Organización para la Investigación en Ciberseguridad Ofensiva (ORICIO.org) el programa del quinto aniversario del congreso de ciberseguridad AsturCON.tech, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en la Casa de Cultura y el Centro de Servicios Universitarios de Avilés.

El encuentro congregará a cerca de 600 asistentes procedentes de toda España con el objetivo de difundir conocimientos, compartir experiencias y reforzar la red de contactos entre los ámbitos académico, empresarial e institucional.

Según la información facilitada por la organización, esta edición contará con una veintena de ponentes nacionales e internacionales que abordarán disciplinas como el 'OSINT', el 'malware', la seguridad industrial, el análisis forense o el 'hacking' ético. El programa, dirigido a alumnado universitario, de ciclos formativos y a profesionales del sector, se completará con talleres, demostraciones y sesiones de 'networking'.

ORICIO.org, asociación sin ánimo de lucro integrada mayoritariamente por especialistas en ciberseguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), impulsa esta cita para promover la formación y la toma de conciencia en esta materia, además de fomentar el contacto entre estudiantes, empresas e instituciones.

En el evento participarán investigadores, especialistas en inteligencia de amenazas, expertos en seguridad industrial y física, auditores y profesionales de la ingeniería y las nuevas tecnologías.