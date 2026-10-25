Comprar casa en Asturias exige hoy casi un 40% más de sueldo que en 2013, alertan desde CCOO

Archivo - Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha hecho un análisis de los precios de la vivienda en Asturias y una de sus conclusiones es que comprar casa a día de hoy en el Principado exige casi un 40% más de sueldo que en 2013.

La organización señala que el precio de la vivienda en propiedad ha subido 2,7 veces lo que han subido los salarios (80% frente a 30% entre 2013 y 2026). Indican que en 2013 hacían falta 5 años de salario para poder pagar un hogar, hoy una persona trabajadora en Asturias tiene que dedicar hasta 7 años de su sueldo para tener una casa.

La responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO de Asturias, Ana Belén García, ha comentado que "un piso de 100.000 euros en 2013 hoy estaría en 180.000 euros, mientras que un salario de 1.000 euros apenas llegaría hoy a los 1.200 euros.

"La crisis de la vivienda está empobreciendo a miles de familias asturianas y también está condicionando la continuidad de las actividades en negocios y comercios", ha advertido.

La organización señala que en España, en los últimos 13 años, el precio de la vivienda ha aumentado 3,6 veces más que los salarios y la subida de los alquileres en los nuevos contratos casi duplica el incremento salarial. Además, los locales comerciales están afrontando subidas de los alquileres que afectan a la viabilidad de los negocios.

Desde CCOO de Asturias sostienen que esta situación tiene un importante coste macroeconómico y que, si se lograra reducir un 30% el precio de la vivienda, la economía podría experimentar un impulso adicional de entre 21.000 y 26.000 millones de euros, que permitiría generar entre 330.000 y 411.000 empleos en el país.

"Todas estas cifras ponen de manifiesto la gravedad de la crisis de la vivienda y, en general, de la inflación de los precios de los activos inmobiliarios que estamos viviendo. También muestran por qué es necesario movilizarse para cambiar esta situación. Es urgente aprobar la nueva ley para colocar a la vivienda en el centro de nuestra economía y nuestra sociedad. La crisis de la vivienda tiene solución. Sus efectos se pueden amortiguar mediante la prórroga de los contratos de alquiler y su conversión en indefinidos, y también a través de la regulación del alquiler de habitaciones, el alquiler de temporada y el alquiler turístico, para evitar que se conviertan en mecanismos utilizados por los rentistas para incrementar sus beneficios a costa de la población trabajadora", ha añadido Ana Belén García Losada.