El consejero de Hacienda defiende la vía fiscal asturiana frente a la propuesta del PP "bastante manida"

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a 13/07/26. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha vuelto a defender la política fiscal del Ejecutivo asturiano frente a la propuesta fiscal del PP que ha considerado "bastante manida". "Ellos siempre hablan de deflactar la tarifa del IRPF , pero detrás de ese concepto técnico lo que se esconde es bajar impuestos a las grandes rentas y a los grandes patrimonios", ha indicado Peláez.

El consejero ha recordado que el año pasado el gobierno de Principado impulsó una reforma tributaria por valor de 40 millones de euros que reducía la tributación a las rentas de menos de 55.000 euros y sin embargo, el PP votó en contra.

"Votó en contra porque subíamos medio punto a las rentas de más de 175.000 euros. Yo creo que eso deja a las claras cuál es la posición del Partido Popular en materia fiscal", dijo Peláez.

Ha añadido que de cara a los próximos presupuestos, ya lo ha anticipado el presidente, van a trabajar en seguir profundizando la vía fiscal asturiana, que todos los beneficios fiscales se concentren en las clases medias y trabajadoras, y ahí "va a tener ocasión el PP de volver a situarse".

"No somos muy optimistas porque siempre han votado en contra de todas las rebajas fiscales que ha propuesto el gobierno del Principado", dijo Peláez que añadió que cuando Adrián Barbón toma posesión como presidente, el importe de los beneficios fiscales en IRPF era de 8 millones de euros y ahora supera los 90 millones de euros.

Así ha insistido en que todo eso se ha hecho siempre con el voto en contra del PP, porque "son beneficios fiscales que van dirigidos hacia la clase trabajadora y hacia las clases medias " y el PP "defiende los intereses de las grandes rentas y los grandes patrimonios".

"Si de verdad están a favor de una rebaja fiscal a las clases medias, van a tener oportunidad muy pronto de poder apoyarla en el Parlamento", dijo.