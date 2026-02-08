El Consorcio de Transportes de Asturias refuerza sus servicios ante las jornadas de huelga en Renfe

Archivo - Movilidad, autobús, autocar, transporte de viajeros - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) reforzará sus servicios puntualmente con motivo de las jornadas de huelga previstas en las cercanías ferroviarias de Renfe a partir de mañana, lunes, a nivel nacional, con el objetivo de facilitar la movilidad de los usuarios y minimizar el impacto del paro.

Los sindicatos del sector ferroviario han convocado una huelga de 24 horas para los días 9, 10 y 11 de febrero. Según informa el Gobierno asturiano, el dispositivo extraordinario, que se mantendrá durante las tres jornadas, movilizará la flota disponible adscrita al consorcio para garantizar la conexión entre las principales localidades asturianas.

Se reforzarán especialmente los servicios que unen Oviedo, Gijón, Avilés e Infiesto, sobre todo en las horas punta de mañana y tarde. Asimismo, se habilitarán autobuses adicionales en las líneas que conectan los corredores del Nalón y el Caudal con Oviedo y Gijón si la demanda lo requiere.

El Principado recuerda que todos los recorridos incluidos en el refuerzo forman parte de las ventajas de la plataforma de movilidad Conecta, que permite desplazarse en transporte público por toda Asturias por un máximo de 30 euros al mes.