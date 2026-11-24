El diputado del PP José Luis Costillas, frente a la biblioteca pública del Fontán. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular (PP) en la Junta General del Principado de Asturias, José Luis Costillas, ha asegurado este martes que los presupuestos de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, "ahondan en el olvido" del patrimonio histórico asturiano, con un recorte de dos millones de euros para la conservación de unos edificios que "están en decadencia".

En unas declaraciones a los medios, Costillas ha lamentado que el Principado "mire hacia otro lado" mientras hay equipamientos como el Museo Arqueológico de Asturias que llevan "un año" para sustituir un ascensor averiado.

Costillas ha reclamado la puesta en marcha de un plan de actuación conjunto y plurianual para atender todos los monumentos de la región, en lugar de actuar "a golpe de titular" para "intentar ganar el relato" mientras el patrimonio permanece en declive.

El parlamentario también se ha mostrado crítico con el proyecto de Ley de Bibliotecas, cuya aprobación está prevista para el mes de febrero en la Cámara asturiana. Costillas ha explicado que la memoria económica firmada por los técnicos de la Consejería cifra en dos millones de euros la inversión necesaria para su puesta en marcha, pero ha denunciado que las cuentas regionales "no destinan ni un solo euro" a este fin.

El diputado 'popular' ha lamentado que los presupuestos de Cultura, de casi 89 millones de euros, "solo van a valer para intentar hacer la campaña electoral del PSOE y no van a resolver ninguno de los problemas del sector cultural de Asturias".