Covadonga Tomé celebra la inclusión del registro de suelo en el anteproyecto de la Ley de Vivienda

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha mostrado este miércoles su satisfacción por la inclusión del registro de reserva de suelo público en Asturias en el proyecto de la Ley de Vivienda.

"Se trata de una herramienta fundamental para incrementar el parque de vivienda público", apuntó la parlamentaria. Ha dicho que se trata de una propuesta de Somos Asturies negociada en el marco del acuerdo presupuestario para el ejercicio de 2026.

Este registro, añadió Tomé, "se destinará de forma preferente y estable a la construcción de vivienda pública protegida". "Hemos visto reflejadas muchas de las reivindicaciones que sobre vivienda hemos hecho desde Somos Asturies en estos dos años y medio de legislatura", ha añadido.

"Hemos insistido, desde nuestra llegada a la Junta General, en introducir medidas que mejoren las posibilidades de acceso a una vivienda digna para todas y todos, con especial atención a las y los más vulnerables", ha señalado

Según detalló Tomé, de acuerdo a lo negociado con el Gobierno asturiano, este registro "incluirá todos los bienes de titularidad autonómica y del resto de administraciones públicas", permitiendo así un seguimiento eficaz de los recursos disponibles.

"El fin es conocer las mejores opciones en cada municipio para la construcción de vivienda pública", insistió la diputada. Más allá de la construcción de inmuebles, siempre en función de las necesidades, también se plantea el destino de recursos para la rehabilitación residencial o regeneración urbana o rural.

"La ley a partir de aquí iniciará su tramitación. Por nuestra parte , como siempre, la estudiaremos con ánimo constructivo y con la intención de aportar las enmiendas necesarias para enriquecerla", concluyó la diputada.