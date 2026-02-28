Covadonga Tomé destaca la importancia de "contratacar" frente a los "mensajes simples" de la extrema derecha

Marc Bray, Covadonga Tomé y Miquel Ramos - SOMOS

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha resaltado este sábado la importancia de "contratacar" ante los "mensajes simples" de la derecha y la extrema derecha.

Tomé ha hecho estas consideraciones en declaraciones a los periodistas, en el marco de su participación en el acto 'Trump y el Trumpismo', con una mesa redonda que ha moderado y en la que han estado presentes el historiador Mark Bray y el periodista Miquel Ramos.

"Hay que ser capaces de mandar mensajes que la gente comprenda y se alinee con ellos, porque eso lo está haciendo muy bien la derecha y la extrema derecha", ha asegurado Tomé.

Además, ha subrayado la importancia de trabajar para poner en marcha políticas progresistas de izquierdas "que ayuden a la vida de la gente". Para Tomé, esa es la manera de que la gente entienda que verdaderamente las políticas de izquierdas hacen más por ellos, mucho más de toda esa "ola reaccionaria que les está manipulando".

La diputada también ha "criticado" que la sociedad actual está basada en principios muy individiualistas, sin participar en cuestiones como el blindaje de la democracia o los derechos conseguidos a lo largo de todos estos años de historia.

Preguntada por el ataque de este sábado de Estados Unidos e Israel a Irán, Tomé ha respondido que es una muestra más de que hay una serie de "criminales organizados" que están intentando "formatear el mundo a su gusto".

También ha sido preguntado por la noticia Mark Bray, quien ha dicho que es "un horror" ver otra guerra en el mundo. Ha advertido de que una crisis internacional posiblemente permitiría al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejercer su poder de forma aún más autoritaria.

Bray se ha mostrado preocupado por el crecimiento de los movimientos de ultraderecha en todo el mundo. "Creo que con la crisis climática será peor, porque habrá menos recursos, más refugiados y puede haber una reacción más nacionalista y racista", ha advertido