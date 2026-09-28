Covadonga Tomé propone cambiar el Reglamento del Parlamento asturiano para frenar los "discursos de odio de Vox"

Covadonga Tomé y Laura Tuero - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Covadonga Tomé impulsa una reforma del Reglamento del Parlamento asturiano con el objetivo de frenar "los discurso de odio de Vox".

Tomé ha presentado su propuesta en una rueda de prensa ofrecida en la Junta General del Principado de Asturias, acompañada de Laura Tuero, integrante de su equipo y miembro de Somos Asturies. Su objetivo es que la reforma se haga por lectura única y que esté ya en funcionamiento este año.

"No es que lo creamos, es que está sucediendo", ha dicho Tuero al ser preguntada por si creía que los parlamentarios de Vox estaban fomentando discursos de odio en el Parlamento asturiano.

Según Tomé, Vox está "vertiendo discursos de odio, xenófobos, homófobos y machistas; lo están haciendo y entendemos que no se puede; el debate tiene que ser libre y evidentemente la confrontación de ideas tiene que existir, pero lo que no se puede es pasar por alto las barbaridades".

Covadonga Tomé tiene previsto trasladar su propuesta a todos los grupos con representación parlamentaria, excepto Vox, con el objetivo de sacarla adelante.

En concreto, la iniciativa que plantea Tomé supone la modificación de dos artículos del reglamento. Uno de ellos señala que los diputados serán llamados al orden "cuando profiriesen discursos de odio, debiendo interpretarse este concreto de conformidad con la jurisprudencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Además, quieren que se pueda privar a diputados de derechos parlamentarios cuando fuese llamado al orden por tres veces en una misma sesión por discurso de odio, o en dos sesiones distintas dentro del mismo periodo de sesiones.

Según ha explicado Tomé, su propuesta no choca con la inviolabilidad de la que gozan los parlamentarios. "La inviolabilidad parlamentaria se concibió para garantizar el debate de ideas en libertad, pero nunca para convertirse en un escudo de impunidad para aquellos que vulneran la dignidad de las personas o que hacen señalamientos, como está ocurriendo", ha argumentado.

Ha recordado que una propuesta similar se está impulsando en "otros parlamentos progresistas" y ha hecho referencia al Parlament de Cataluña. El objetivo, ha insistido, es "frenar esta escalada absolutamente intolerable".

Ha resaltado la importancia de articular mecanismos que "protejan la dignidad humana y la convivencia democrática". Ha afirmado que en el Parlamento asturiano se están produciendo momentos "absolutamente insoportables".

"Nos enfrentamos a un momento que nos trata de devolver a hace 50 años, cuando las ideologías antidemocráticas eran las que tenían la voz y la capacidad de hacer oír sus discursos y nosotras entendemos que esto no puede ser así", ha advertido.