La creación de empresas sube un 22% en junio en Asturias

Archivo - Comercio - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias subió un 22% en junio en tasa interanual con un total 161 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 30, un 30,4% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Asturias sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 161 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 6,7 millones de euros, lo que supone un 198,8% más que en el mismo mes de hace un año .

De las 30 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Asturias, 26 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 4 restantes por otras causas.

DATOS NACIONALES

La Rioja (+86,67%) Navarra (+78,21%) y Extremadura (+33,03%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Galicia y Comunitat Valenciana con retrocesos de un 13,37%, 11,45% y un 7,64%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Comunitat Valenciana (+52,08%), La Rioja (+50%) y Murcia (+40%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Extremadura y Castilla - La Mancha las que menos, con retrocesos de un 42,86%, 38,46% y un 8,82%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 27,8% en Asturias en junio, hasta las 23 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 45,6 millones de euros, cifra un 2443,3% superior a la de junio del año anterior.