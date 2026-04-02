Desaparecido un hombre de 75 años tras caer en un agujero en Salinas

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 75 años y de nacionalidad rumana permanece desaparecido tras caer en un agujero en la zona de Salinas, en Castrillón, según ha informado la Guardia Civil. La víctima comunicó a las 9.40 horas que no podía salir, sin poder precisar su ubicación exacta.

Al lugar se han desplazado Bomberos de Avilés, la Policía Local de Castrillón, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Candás y la Patrulla Fiscal de Avilés, además del comandante del puesto de la Guardia Civil de Salinas.

El operativo de búsqueda se desarrolla entre la zona del Espartal y el Faro de San Juan-Xagó, donde discurre una ruta, con apoyo aéreo del helicóptero de la Guardia Civil para reconocimiento de la zona.