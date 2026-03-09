Desarticulado un punto de venta de cocaína y hachís en Gijón, que repartía la droga en patinete

Droga, armas, dinero y otros efectos incautados por la Policía Nacional durante el desmantelamiento punto de venta de cocaína y hachís en Gijón. - POLICÍA NACIONAL

GIJÓN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón, el pasado día 4, a dos hombres, de 30 y 56 años de edad, acusados de tráfico de sustancias estupefacientes, en el marco de una investigación dirigida contra la venta de droga a pequeña escala.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, la investigación se inició tras diversas quejas vecinales y, gracias a la colaboración ciudadana, la Policía tuvo constancia de un posible punto de venta de drogas en el barrio del Polígono de Pumarín.

Fruto de la investigación, se comprobó que los arrestados distribuían las sustancias desde el domicilio de uno de ellos. Desde esta vivienda, se realizaban tanto las transacciones directas como el reparto a domicilio, que efectuaban utilizando un patinete eléctrico, un método con el que trataban de dificultar el seguimiento por parte de los investigadores.

A partir de esa información, los agentes encargados del caso lograron recabar pruebas suficientes que acreditaban la venta de estupefacientes, principalmente cocaína y hachís.

Durante la operación, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en los que los agentes intervinieron 85 gramos de cocaína, 40 gramos de hachís y más de 3.000 euros en efectivo.

Además, se localizaron siete básculas de precisión, varias armas blancas de gran tamaño y dos pistolas, una de ellas real y otra de balines.

Una vez finalizado el atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia decretando el ingreso en prisión de uno de ellos. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.