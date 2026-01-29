Detenidas otras dos personas por el robo con violencia en un domicilio habitado en Gijón

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado lunes a dos hombres, de 20 y 43 años, como supuestos autores de la tentativa de robo con violencia en domicilio habitado, en Gijón.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonés, estos nuevos arrestos guardan relación con la tentativa de robo con violencia ocurrida el pasado 29 de diciembre en una vivienda situada en la avenida de la Costa, en la que los moradores sufrieron lesiones de diversa consideración.

Cabe recordar que la Policía detuvo 'in fraganti' a uno de los supuestos autores del intento de robo, de 45 años de edad, quien, tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, ingresó en prisión provisional.

Las gestiones posteriores llevadas a cabo por los investigadores de la Policía Nacional permitieron identificar a otros dos participantes en los hechos, finalmente detenidos. Ambos fueron puestos este pasado miércoles a disposición del Juzgado de Guardia correspondiente, decretando su ingreso en prisión provisional.