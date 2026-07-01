Detenidas tres personas en Vegadeo y Antromero por tráfico de drogas y atentado a la autoridad

Droga incautada en los cacheos a los detenidos. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a varias personas por delitos contra la salud pública y por resistencia, desobediencia y atentado a agente de la autoridad en el marco de distintos dispositivos de prevención del consumo de drogas en locales de ocio y de mantenimiento del orden público con motivo de fiestas patronales en los concejos de Vegadeo y Gozón.

Según ha informado el Instituto Armado, las actuaciones se enmarcan en los dispositivos de control de venta y consumo de sustancias estupefacientes en lugares de ocio, así como en los operativos establecidos para garantizar el orden público y prevenir hechos delictivos durante celebraciones festivas, y toda la droga intervenida será remitida al Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Cantabria para su pesaje y análisis.

El pasado 12 de junio, en torno a las 22.00 horas, se llevaron a cabo diversas inspecciones en siete establecimientos de hostelería del concejo de Vegadeo, en las que participaron unidades de la Compañía de la Guardia Civil de Luarca y el Servicio Cinológico en la modalidad de drogas. El objetivo era garantizar los derechos de los consumidores y prevenir la venta y consumo de sustancias estupefacientes en locales de ocio.

En una de las intervenciones, además de las comprobaciones documentales, se identificó a todas las personas presentes, entre ellas un vecino de la localidad con antecedentes por infracciones administrativas relacionadas con tenencia de drogas. En el cacheo se le hallaron 12 envoltorios individuales de hachís con un peso de 26,7 gramos, y posteriormente, en su domicilio, se intervinieron 169 gramos de hachís en tres placas, 6,82 gramos de hachís en envoltorios, 56,2 gramos de marihuana en un bote y otros 23 gramos de marihuana fraccionados en ocho bolsas.

El hombre, de 43 años, fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y quedó en libertad tras las diligencias, con obligación de comparecer cuando sea requerido.

FIESTAS PATRONALES DE ANTROMERO

Por otra parte, con motivo de las fiestas patronales de Antromero, en el concejo de Gozón, la Guardia Civil estableció un dispositivo de seguridad dirigido al mantenimiento del orden público y la prevención de delitos y del consumo de drogas. A las 00.20 horas del 28 de junio, efectivos de la Usecic identificaron a una persona y realizaron un cacheo superficial, localizando en el bolsillo del pantalón cuatro cogollos de marihuana y un grinder.

El hombre sacó de forma súbita la sustancia, se la introdujo en la boca y comenzó a masticarla, propinando al agente un fuerte empujón que le desplazó hacia atrás y le provocó un giro de la cabeza, para acto seguido huir hacia un campo de maizales aprovechando la oscuridad.

Dos guardias civiles iniciaron la persecución a la carrera, requiriéndole que se detuviera sin que el joven atendiera a las órdenes, hasta que tropezó y cayó al suelo debido a la falta de luminosidad y las irregularidades del terreno, momento en que fue interceptado y detenido.

En el cacheo de seguridad posterior se le localizó otra bolsa con marihuana, por lo que fue arrestado como autor de un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad. El hombre, de 24 años y vecino de Castrillón, fue posteriormente condenado en juicio rápido como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones, con una pena de cuatro meses de prisión y veinte días de multa, quedando la pena de cárcel suspendida a condición de que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años.

En el mismo dispositivo y a las 01.20 horas del 28 de junio, efectivos de la Usecic, junto con guías caninos del Servicio Cinológico, identificaron a los ocupantes de un turismo BMW 330D. Durante la comprobación del interior del vehículo, el perro marcó el bolso de mano de la acompañante del conductor como positivo a sustancias estupefacientes y, tras el registro, se hallaron 12 envoltorios individuales de aproximadamente un gramo cada uno de una sustancia blanquecina, supuestamente cocaína.

La mujer, de 24 años, fue detenida como supuesta autora de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y, una vez finalizadas las diligencias policiales, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.