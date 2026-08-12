Detenido en Avilés un hombre de 50 años por violar reiteradamente la orden de alejamiento de sus padres

Archivo - Coche de Policía Nacional, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Avilés han informado este miércoles de la detención el pasado jueves de un hombre de 50 años y natural de la localidad por quebrantar de forma continuada la orden de alejamiento que pesaba sobre él respecto a sus padres.

La investigación y el seguimiento del caso permitieron comprobar que el detenido acudía de manera periódica y diaria a la vivienda familiar. Su objetivo principal era obtener dinero de sus progenitores para financiar su dependencia a las sustancias estupefacientes.

Cuando los padres se negaban a entregarle las cantidades solicitadas, el hombre adoptaba una actitud extremadamente violenta, llegando a agredirles físicamente.

Según ha informado la Policía, esta escalada de agresividad requirió en diversas ocasiones la intervención policial; en una de ellas, el hombre llegó a ser detenido por un delito de atentado a agentes de la autoridad al arremeter contra los policías que acudieron en auxilio de las víctimas.

El detenido es conocido por las fuerzas de seguridad. Además de los seis incumplimientos de la medida cautelar registrados en lo que va de año 2026, ya acumulaba otras tantas detenciones por el mismo motivo durante el año 2025. En total, le constan 19 detenciones por parte de la Policía Nacional de Avilés por diversos hechos delictivos.

Tras la finalización del correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de Avilés, en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso inmediato en prisión.