Detenido en Coaña un hombre acusado de seis delitos tras recuperar la Guardia Civil más de 60 objetos robados

Parte de los efectos recuperados por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias procedió a la detención de un HOMBRE de 40 años de edad y vecino de Coaña como presunto autor de 3 delitos de robo con fuerza, dos delitos de hurto y un delito de robo, hurto o uso de vehículo, tras recuperar los agentes más de 60 objetos robados.

Fue a mediados del mes de agosto cuando un ciudadano presentó denuncia en el cuartel de la Guardia civil de Navia por un supuesto delito de robo con fuerza cometido en una vivienda de su propiedad, ubicada en dicho municipio, en el que, tras forzar la puerta, sustrajeron del interior diversos efectos, entre ellos varios abrigos de visón.

Pasada una semana, otro ciudadano denunció, también en el Cuartel de Navia, el hurto de varios efectos del interior de su vehículo, que tenía aparcado en Navia. Así mismo el 1 de septiembre, se recibió otra denuncia por robo de gasóil, en el que, tras fracturar el tapón del depósito de un camión estacionado en el Polígono Industrial de Salcedo, se llevaron unos 150 litros de combustible.

Pasados unos días, se recogió otra denuncia por la sustracción de un vehículo Ford Transit estacionado en la localidad de Navia y cargado con ropa de mercadillo por valor de unos 6.000 euros.

Ya a principios del mes de septiembre, se tuvo conocimiento del robo de varios kilos de cobre, bronce, latón y tuberías de plomo de una nave ubicada en el Polígono Industrial de la localidad de Jarrio.

Con toda esta información, Guardias Civiles de la compañía de Luarca dieron inicio a una investigación para esclarecer los hechos y detener al autor o autores de los mismos. La clave de las pesquisas realizadas por los agentes fue el conocer que, en uno de los edificios de la localidad, los vecinos habían detectado un fuerte olor a combustible y que las manchas del mismo se dirigían a una de las viviendas del mismo. Tras mantener varias entrevistas con los vecinos, la línea de investigación llevó a los agentes a averiguar que un vecino que había vivido en ese edificio, subía a los trasteros frecuentemente.

Tras consultar con la propietaria del trastero, esta accedió voluntariamente a su inspección, comprobando la Guardia Civil, que en el interior del mismo se encontraban más de 60 de los objetos que habían sido denunciados como sustraídos, entre ellos 3 abrigos de visón y dos cuellos de visón.

Todo este material fue aprehendido y depositado en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Navia. Una vez conocida la identidad de la persona que introducía los objetos en el trastero y tras realizar distintas averiguaciones, la Guardia Civil pudo conocer que este individuo había estado robando gasóil de la calefacción de un hombre mayor, que vivía solo en la localidad de Navia.

Trasladados a la vivienda de este señor, los agentes comprobaron que este hombre necesitaba cuidados, por lo que tras ponerse en contacto con la cuidadora y con un familiar, pudieron acceder al sótano de la vivienda, observaron que la ventana del mismo había sido forzada y el depósito de gasóil se encontraba casi vacío, además de detectar varias tuberías de cobre cortadas.

Con la información que habían ido obteniendo a lo largo de la investigación, la Guardia Civil conocía los planes de este individuo para asaltar la vivienda de este señor cuando se encontrara solo y robarle el dinero que tenía en casa, poniéndolo en conocimiento del familiar que está a su cuidado para que tomara las precauciones oportunas.

Tras el análisis de los hechos, los agentes realizaron gestiones con varios establecimientos de gestión de residuos, pudiendo certificar que, en dos de ellos, el sospechoso, había realizado ventas de latón y cobre por valor de más de 600 euros. Visto todo lo anterior, el pasado día 9 de septiembre, la Guardia Civil procedió a la detención de un varón de 40 años de edad y vecino del concejo de Coaña como supuesto autor de 3 delitos de robo con fuerza, dos delitos de hurto y un delito de robo, hurto o uso de vehículo.

Además, se logró localizar el vehículo que había sido sustraído, y ponerlo a disposición de su legítimo propietario. Las diligencias instruidas fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valdés.