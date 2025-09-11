Detenido un hombre por atracar un supermercado en Cancienes (Corvera)

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un hombre de 40 años de edad y vecino del municipio de Corvera como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos ocurrieron a las 14.10 horas del pasado sábado, cuando entró en el establecimiento con una capucha que le ocultaba parcialmente el rostro y, apuntando con una pistola a las dos empleadas que se encontraban en la tienda, les solicitó varias veces que abrieran la caja registradora.

Las mujeres lograron huir a la trastienda para esconderse y el autor de robo, tras tirar al suelo el monitor de un manotazo, sustrajo el cajetín de la caja registradora y abandonó el local corriendo.

Personados en el establecimiento componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés, realizaron la correspondiente inspección, además de solicitar el visionado de las cámaras de vigilancia de la tienda.

Los agentes identificaron al ahora detenido, conocido por los agentes al constarle numerosos antecedentes policiales. A las 12.45 horas del martes día 9, la Guardia Civil, una vez finalizada la investigación llevada a cabo, procedió a la detención del supuesto autor por un delito de robo con violencia e intimidación.

A continuación, y tras obtener la preceptiva orden de entrada y registro firmada por el Juzgado de Instrucción de Avilés, se procedió a ejecutar la misma para tratar de localizar el arma utilizada en el robo, no hallando ésta en el domicilio, aunque los agentes intervinieron dos machetes y dos pasamontañas que podrían haberse utilizado en otros ilícitos penales. Las diligencias Instruidas y el detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Avilés este miércoles día 10 de septiembre.