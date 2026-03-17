Detenido en Langreo un joven de Llanes con 160 gramos de hachís durante un control de la Guardia Civil

Droga incautada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un joven de 24 años, vecino del municipio de Llanes, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser interceptado con 160 gramos de hachís en un control en Langreo.

Los hechos tuvieron lugar a las 12.15 horas del pasado 5 de marzo, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Langreo realizaba un punto de verificación de personas y vehículos en la carretera AS-117, a la altura de la localidad de Fireres-Langreo.

Durante el control, los agentes dieron el alto a un turismo, cuyo conductor, único ocupante del vehículo, declaró no portar documentación identificativa. Tras comprobar su identidad en las bases de datos policiales, resultó ser un joven de 24 años, vecino de Llanes, que circulaba en un coche de alquiler con antecedentes administrativos previos en materia de drogas.

En el registro de sus pertenencias, los guardias civiles localizaron en una mochila tres paquetes compactos de una sustancia marrón que, tras realizar el correspondiente test de detección, dio positivo en hachís. La sustancia, que pesaba 160 gramos, estaba distribuida en tres paquetes envueltos en plástico film.

El joven había alquilado el vehículo esa misma mañana en Gijón y se dirigía a una localidad del concejo de Langreo. Tras su detención y traslado a dependencias de la Guardia Civil de Langreo, se instruyeron las diligencias oportunas y el detenido fue puesto a disposición del titular del Tribunal de Instancia de Guardia de la localidad, quien decretó su puesta en libertad.