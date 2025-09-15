Detenido el responsable de diversos robos con fuerza en vehículos de Grado

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Grado de 22 años como supuesto autor de diversos daños y robos con fuerza en interior de vehículos en la localidad de Grado. Los hechos se perpetraron en las madrugadas de los días 12, 13 y 14 de septiembre y al detenido se le imputan cinco delitos de robo con fuerza en interior de vehículos y seis de daños.

En cinco de los casos de robo, el autor de los hechos una vez que accedía al interior de los vehículos, se apoderaba de efectos personales como llaves, mandos a distancia, auriculares, cámaras de fotos y gafas.

El sistema empleado para la rotura de las ventanillas consistió en la introducción de la hoja de una tijera entre la moldura y el cristal haciendo palanca.

Tras el análisis de las cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas existentes en el lugar de los hechos y la toma de declaraciones, los agentes identificaron al responsable, un vecino de 22 años y vecino de Grado. Al mismo le constan antecedentes policiales por hechos similares.

El detenido, una vez finalizadas las actuaciones fue puesto a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Grado.