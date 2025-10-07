Detenido un vecino de Oviedo por tráfico de drogas en Castropol

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido en Castropol a un vecino de Oviedo de 46 años por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, en una operación en la que se han intervenido 32 gramos de cocaína. La actuación se enmarca, dentro de las actividades que llevan a cabo las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Asturias para la prevención del tráfico de drogas minorista.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando, en torno a medianoche, efectivos de la Guardia Civil de la Compañía de Luarca se encontraban realizando un punto de control de vehículos en el km. 00,300 de la N-640 (Barres-Castropol). Allí le dieron el alto a un turismo marca Peugeot, identificaron al conductor y comprobaron que tenía antecedentes policiales por otros hechos.

Los agentes registraron sus pertenencias sin encontrar nada, pero sí encontraron, en un habitáculo bajo el volante del vehículo, una bolsa con una sustancia de color blanco, que según manifestó dicha persona de forma espontánea era cocaína. Dicha bolsa arrojó un peso de 32 gramos, por lo que se procedió a su detención como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, procediendo a su traslado a dependencias de la Guardia Civil de Navia para la instrucción de las correspondientes diligencias.