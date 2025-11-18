Detenidos cuatro hombres por ocho robos con fuerza en establecimientos hosteleros en Corvera y Castrillón

Imagen de uno de los robos captada por una cámara de seguridad. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a cuatro hombres, de entre 25 y 59 años y vecinos de Avilés, Corvera y Carreño, como supuestos autores de ocho delitos de robo con fuerza cometidos en establecimientos de hostelería de los municipios de Corvera y Castrillón.

Las investigaciones, desarrolladas durante dos meses y culminadas el pasado 10 de noviembre, se iniciaron en septiembre, cuando se detectó una serie de robos con un modus operandi común. Los asaltos se realizaban de madrugada y los autores empleaban una maza para fracturar cristales y una cizalla para cortar cadenas de seguridad. Una vez dentro, sustraían dinero de máquinas registradoras, recreativas o fondos destinados al pago de proveedores.

Los sospechosos se desplazaban en vehículos a los que tapaban las matrículas con plásticos o cinta adhesiva, o bien utilizaban placas previamente sustraídas. Actuaban encapuchados, con pasamontañas o ropas oscuras y usaban guantes para evitar dejar huellas. Operaban en parejas o grupos de tres, con roles diferenciados: uno vigilaba, otro permanecía en el vehículo y el tercero accedía al interior del local. La actuaciónse, según indica la Guardia Civil, era "muy rápida", inferior a tres minutos.

En una misma noche llegaron a cometer hasta tres hechos, uno en Corvera y dos en Castrillón, en este último caso en establecimientos muy próximos entre sí. En otra ocasión intentaron entrar en un local hasta en tres intentos sin lograrlo, causando daños.

La información aportada por testigos, diversas técnicas de investigación y el intercambio de datos entre unidades permitieron identificar plenamente a los autores y los vehículos empleados. Una vez reunidos los indicios necesarios, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés procedió a la detención de los cuatro sospechosos, todos con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Avilés, que decretó su libertad a la espera de nuevas citaciones judiciales.