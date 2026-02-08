Diez puertos de montaña de Asturias requieren cadenas y el Alto de La Farrapona permanece cerrado

Estado de la AP-66. - DGT

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en Asturias durante las últimas horas mantiene cerrados el Alto de La Farrapona (SD-2, Somiedo) y es necesario el uso de cadenas en otros diez puertos. En la Autopista del Huerna (AP-66) se permite la circulación con precaución.

Según la información del 112 de Asturias consultada por Europa Press, están afectados por la nieve, donde es obligatorio la circulación con cadenas, en el Puerto de San Isidro (AS-112, Aller); Leitariegos (AS-213, Cangas del Narcea); Connio (AS-348, Cangas del Narcea); Tarna (AS-117, Caso); Cerredo (AS-15, Degaña); Valdeprado (Degaña); Alto de la Cobertoria (AS-230, Quirós-Lena); Somiedo (AS-227, Somiedo); Puerto de San Lorenzo (AS-265, Somiedo); y Ventana (AS-228, Teverga).

En cuanto a carreteras con cortes o restricciones, en la LN-8, el tramo Tuiza-Puerto de La Cubilla (Lena), se encuentra cerrado. Además, en la AS-34 (Berducedo-Pozo de las Mujeres Muertas), en Allande, hay un corte total de la vía debido a los desprendimientos caídos en la tarde del viernes.

También en la AS-37 (Oviedo-Campomanes) hay un corte parcial entre el punto kilométrico 20,500 y 21,500 por peligro de desprendimientos. Según informa el 112, se han señalizados desvíos alternativos por el polígono de Vega de Arriba.