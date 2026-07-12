Domingo de tormentas en Asturias: La AEMET activa el aviso naranja y amarillo en todo el litoral y el suroccidente

Tormenta eléctrica en Oviedo, con el Monte Naranco al fondo. Rayos. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillo y naranja para varios puntos del Principado de Asturias por lluvias y tormentas. El mayor riesgo de tormenta y lluvias será en el litoral occidental asturiano, donde hay "peligro importante" por ambos fenómenos meteorológicos a partir de las 15.00 horas.

Las lluvias y tormentas comenzarán a llegar al Principado a partir de las 15.00 horas, con la previsión de que las precipitaciones superen los 30 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral occidental, donde no se descarta granizo. En la costa oriental, la AEMET prevé lluvias de hasta 15 litros por metro a la hora, y "peligro bajo" por tormentas.

De igual modo, el suroccidente asturiano tendrá "peligro bajo" de lluvias, con acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y también peligro bajo por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes, sin descartar tampoco el granizo.

RECOMENDACIONES DEL 112

Ante esta situación, el 112 de Asturias ha recordado las recomendaciones básicas de autoprotección, como buscar un lugar donde cobijarse, como un coche o un edificio, evitando permanecer al aire libre, especialmente en praderas o lugares muy abiertos.

Aconsejan también evitar acercarse a vallas, alambradas, vías del tren u otros objetos metálicos; no quedarse en colinas y lugares altos, ni refugiarse debajo de los árboles.

En caso de estar en la carretera cuando llegue la tormenta, el 112 recuerda que "un vehículo cerrado puede ser un buen refugio" y aconseja no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.