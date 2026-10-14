Dos detenidos en Oviedo con 30 kilos de hachís, uno de ellos arrastró a un agente al tratar de huir

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo dedicado a la distribución de hachís en Asturias con la detención de dos hombres en Oviedo. En el interior de la furgoneta en la que viajaban, los agentes localizaron aproximadamente 30 kilogramos de esta sustancia. Uno de los detenidos arrastró a un agente al intentar huir.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación, denominada operación SLOW, comenzó a principios de 2026 y se desarrolló de forma conjunta y coordinada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDyCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Asturias y los grupos de Estupefacientes de las comisarías locales de Gijón y Avilés.

Las pesquisas se iniciaron tras recibir información sobre la posible implicación de un hombre residente en Oviedo en la distribución de importantes cantidades de hachís en el Principado.

Las vigilancias realizadas durante la investigación permitieron detectar movimientos y contactos compatibles con esta actividad. El pasado viernes, después de finalizar su jornada laboral en Gijón, uno de los sospechosos se desplazó hasta Oviedo, donde mantuvo varios contactos breves y permaneció a la espera en un banco del barrio de Teatinos.

Según la Policía, minutos después, otro hombre lo recogió en una furgoneta. Los agentes dieron el alto al vehículo en una zona adecuada para realizar la intervención. Sin embargo, el conductor intentó escapar dando marcha atrás y arrastró varios metros a uno de los policías, que finalmente consiguió retirar la llave de contacto e inmovilizar la furgoneta.

Durante la actuación, el acompañante intentó huir a la carrera en dirección al centro comercial Los Prados. Fue interceptado por otros agentes del dispositivo con la colaboración de los vigilantes de seguridad del establecimiento.

En el registro del vehículo, los policías encontraron dos cajas de cartón con placas de hachís que arrojaron un peso total aproximado de 30 kilogramos.

Los dos detenidos fueron puestos el domingo a disposición del Tribunal de Instancia de Oviedo, Sección de Instrucción en funciones de guardia. La autoridad judicial decretó su ingreso preventivo en el Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona.