La escuela de La Magdalena amplía sus instalaciones con un cuarto de carricoches

Escuela de La Magdalena - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Educación Infantil de La Magdalena ha ampliado sus instalaciones para dotarse de un nuevo cuarto de carricoches. El Ayuntamiento de Avilés ha llevado a cabo una intervención para atender la demanda de más espacio para almacenar estos elementos de transporte infantil por parte de las familias del alumnado del centro.

La actuación se ha desarrollado en la entrada lateral del edificio, ubicada en el tránsito peatonal de acceso al parque de La Magdalena. Los trabajos han tenido una duración inferior a un mes y han sido desarrollados por la empresa Ecoviga 4, con un coste 21.622,63 euros.

Hasta ahora, este acceso contaba con una parte pavimentada y cubierta, correspondiente a las escaleras de entrada, y una pequeña zona ajardinada descubierta situada a la izquierda de la misma, dotada de estructuras metálicas decorativas.

Así, las obras realizadas han consistido en la transformación de ese pequeño jardín ocupado por arbustos en un espacio diáfano dotado de solera de hormigón y cubierta metálica con placas de policarbonato traslúcido. Se da así continuidad a los materiales empleados en la cubierta que ya protegía la entrada, adaptándose al mismo tiempo a la composición de las estructuras decorativas, que se mantienen. También se ha dotado a esta nueva cubierta de un canalón para la recogida de aguas pluviales.