El estado de los lobos del cercado de Belmonte es bueno, según Grupo Lobo Asturias

Los dos lobos de Belmonte de Miranda. - GRUPO LOBO ASTURIAS

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Lobo Asturias ha aclarado este sábado que los lobos del cercado de la Casa del Lobo de Belmonte de Miranda se encuentran en buen estado de salud y bajo un seguimiento constante.

En un comunicado, recuerdan que los animales viven en un cercado de 7.000 metros cuadrados con enriquecimiento ambiental que incluye charcas, zonas de descanso y sombra, y cuentan con atención veterinaria varias veces por semana. "Hemos podido comprobar 'in situ' que el estado de los lobos es bueno, dentro de la circunstancia de que dos lobos vivan en cautividad", señala.

Recuerda que ambos animales llevan más de una década en el cercado y que su avanzada edad hace que un traslado sea contraproducente. "Son lobos de edad muy avanzada y sedarlos para trasladarlos a otro recinto no supone una mejora", indica.

Desde el colectivo remarcan que su principal interés es el bienestar de los animales y que llevan casi un año realizando seguimiento directo de los lobos, invirtiendo tiempo y recursos para supervisar su cuidado. También critican que algunas denuncias se hayan basado en vídeos editados y rumores de personas ajenas a Asturias, sin valorar el trabajo de quienes están realizando el trabajo.

Por último, Grupo Lobo Asturias reitera su rechazo a la cautividad de los lobos y su condena a los controles de población que matan a ejemplares en libertad, al tiempo que subraya la necesidad de continuar vigilando el estado de estos animales para garantizar su bienestar.