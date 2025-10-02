Estudiantes asturianos acusan al Gobierno español de "abandonar" a la Flotilla de Gaza en "los momentos más críticos"

Manifestación del sindicato de estudiantes en Oviedo en apoyo al pueblo de Gaza y contra el "genocidio" - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Estudiantes de Asturias, Emma Sánchez, ha acusado este jueves al Gobierno español de PSOE y Sumar de "abandonar" a la Global Sumud Flotilla que trata de llegar a Gaza "en los momentos más críticos".

En una movilización que comenzó en la Plaza de la Escandalera de Oviedo y discurrió hasta el Ayuntamiento, la portavoz ha cargado duramente contra los gobiernos mundiales, especialmente el español, por su "hipocresía" al "no mover un dedo para frenar esta barbarie". Ha señalado que el gobierno de PSOE y Sumar "anuncia un embargo de armas que no llega" y "abandona a la flotilla en momentos críticos".

PSOE y Sumar, ha agregado, "ya no sólo anuncian un embargo de armas que no llega" sino que "aplauden" el plan de paz presentado por el presidente de los EEUU, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "los mismos asesinos genocidas que son la causa de toda esta barbarie y que ahora pretenden presentarse como garantes de paz en un acuerdo que se ajusta perfectamente a sus intereses imperialistas".

Así las cosas, los estudiantes han salido a la calle para denunciar la situación que se está viviendo en Gaza. "Hemos vaciado las aulas y hemos llenado las calles a lo largo y ancho de todo el Estado en más de 38 movilizaciones", ha resaltado Sánchez, para protestar contra lo que consideran un "genocidio".

El sindicato ha destacado que "la juventud lo tenemos claro, hay que estar en el lado correcto de la historia" y han repartido "miles de octavillas" y "pegado cientos de carteles" para denunciar "dos años de genocidio televisado que tenemos que frenar con los métodos de nuestra clase".

La portavoz de los estudiantes ha explicado que se han sentido arropados por profesores y padres durante la protesta, pero ha mencionado a la dirección del IES Monte Naranco, en Oviedo, donde "no solo no apoyan a los estudiantes, sino que les amenazan con castigarles si participan en la huelga". Ha calificado estas actitudes como "un absoluto escándalo y un atropello a los derechos de los estudiantes". La portavoz ha cifrado en el 90% el apoyo a la huelga.

El Sindicato de Estudiantes ha anunciado que continuarán las movilizaciones y han convocado una nueva huelga estudiantil para el próximo 15 de octubre, con el objetivo de "unirse a las demandas de la clase trabajadora" e "impulsar una huelga general de 24 horas que paralice todo", siguiendo el ejemplo de otros países como Italia.

En clave autonómica, la portavoz de los estudiantes ha criticado que el proyecto 'Tiche' de la Universidad de Oviedo continúe vigente a pesar de que participa en él una empresa griega adquirida por Israel Aerospace Industries. "Lamentablemente sigue adelante el proyecto", ha dicho Sánchez, criticando que el comité de ética que se reunió en su día cuando se pidió cancelar el proyecto y las juntas convocadas "fue una absoluta farsa".