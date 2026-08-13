Eva Ledo busca afianzar lazos con las empresas colaboradoras de la Formación Profesional

La consejera de Educación, Eva Ledo, en fidma. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha expresado este viernes su intención de "afianzar lazos" con las empresas colaboradoras de la formación profesional en la comunidad. Asimismo, ha avanzado que la Consejería está ultimando la convocatoria para la adjudicación de destinos del personal docente de cara al inicio del próximo curso escolar 2026-2027.

Durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón, Ledo ha valorado la presencia en el certamen de una representación de las compañías que acogen a los alumnos asturianos. Según ha detallado, casi 11.000 estudiantes están realizando en la actualidad su formación en centros de trabajo.

"Es importante tener contacto con las empresas que los acogen y seguir ampliando ese núcleo", ha explicado la responsable de Educación, quien ha resaltado la oportunidad que ofrece la feria para detectar sectores emergentes y disponibles "para seguir creciendo y formando el tejido empresarial que Asturias necesita".

En relación con la planificación del personal docente para el curso 2026-2027, la consejera ha informado de que la semana que viene van a tener destino los funcionarios en prácticas que acaban de aprobar las oposiciones. Del mismo modo, ha indicado que los funcionarios interinos conocerán su adjudicación "al final de agosto".

Ledo ha recordado que la circular de inicio de curso se emitió al término de la actividad lectiva anterior y ha afirmado que afronta el arranque "con la tensión justa" y la preparación de las reuniones con los directores de los centros educativos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EVALUACIÓN DOCENTE

En materia de atención a la diversidad, la titular de Educación ha subrayado que se va a seguir trabajando en el calendario previsto para los profesores específicos de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje.

Respecto a la evaluación docente, Ledo ha destacado la aprobación del decreto que permite incorporar a aquellos profesores que, por causas de baja por enfermedad, no recibían una valoración positiva y quedaban paralizados. "Ahora ya van a poder tener ese reconocimiento de la evaluación docente de forma independiente si han sufrido una baja", ha puntualizado.

Por otro lado, la consejera ha hecho referencia a la creación de la especialidad docente de Asturiano, tras la apertura de esta posibilidad por parte del Ministerio de Educación. El Principado, ha explicado, está redactando el decreto autonómico correspondiente, con la previsión de ponerlo en marcha "tan pronto como tengamos los reales decretos del Ministerio publicados".

Finalmente, en cuanto a las infraestructuras educativas, Ledo ha manifestado que la Administración autonómica está ultimando los detalles de las aulas del nuevo colegio de Nuevo Roces. La consejera ha asegurado que mantiene un contacto "muy estrecho" con la empresa adjudicataria y que prevé un inicio de curso plenamente operativo en unas instalaciones que ha calificado de "extraordinarias" y adaptadas a nuevas metodologías.