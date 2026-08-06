Evoluciona favorablemente el guardia civil herido de gravedad al intentar auxiliar a su compañera en Llanes

Varios agentes de la guardia cilvil y una ambulancia UVI móvil, en la puerta de entrada del cuartel de la guardia civil, a 5 de agosto de 2026, en Llanes, Asturias (España). Una agente de la Guardia Civil de Llanes ha fallecido este miércoles tras ser dis - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El agente de la Guardia Civil que resultó herido en el tiroteo del cuartel de la Benemérita en Llanes evoluciona "bien", según fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press. El hombre recibió disparos del agresor que irrumpió en el cuartel llanisco para acabar con la vida de su expareja, la guardia civil Laura.

El herido, que ha pasado "una noche tranquila" ingresado en el Hospital de Cabueñes, intervino en el tiroteo registrado en el cuartel de Llanes pasadas las 13.30 horas de este miércoles, cuando el agresor --también miembro del Cuerpo destinado en la Comandancia de Zamora--, entró en el cuartel y disparó a su expareja, causándole la muerte.

El agente herido intervino en auxilio de la víctima, resultando herido grave por arma de fuego por parte del agresor. El autor, en su huida, abrió fuego contra otros efectivos que se encontraban en las dependencias oficiales. Los agentes repelieron la agresión resultando el autor herido grave, aunque finalmente falleció a las 15.30 mientras recibía asistencia por los servicios sanitarios en la UVI Móvil.