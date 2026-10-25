Las exportaciones asturianas al Golfo Pérsico aumentan en 24,7% en lo que va de año

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OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones desde Asturias al Golfo Pérsico alcanzaron los 155,22 millones en los ocho primeros meses del año, un 24,73% más respecto al año pasado, por lo que no se aprecia un impacto negativo de la inestabilidad en Oriente Medio y el conflicto por el estrecho de Ormuz sobre el comercio exterior, según ha informado este domingo el Gobierno asturiano. Se trata, además, del volumen de ventas más alto en este periodo desde 2021.

Desde el Ejecutivo explican que el mes de agosto ha confirmado esta solidez y las ventas a la Península Arábiga se situaron en 23,24 millones, un 136,72% más que el año anterior.

Arabia Saudita se consolida como el destino principal de las operaciones en la zona, al concentrar el 85,4% de las ventas de agosto. En el acumulado del año, este mercado saudí crece por encima del 122% y suma 97,34 millones, mientras que Emiratos Árabes Unidos ocupa la segunda posición con 38,41 millones.

Por sectores, el zinc actúa como el gran motor comercial de las exportaciones a esta zona. Las ventas de este mineral y sus manufacturas acumulan 96,76 millones, cifra que representa el 62,3% del total exportado por el Principado. En segundo lugar, destacan las máquinas y aparatos mecánicos, con ventas de 29,83 millones, un 78% más.

Respecto a la base empresarial, Emiratos Árabes Unidos cuenta con 25 empresas exportadoras regulares, mientras que Arabia Saudita registra 17 firmas con actividad comercial recurrente.

A nivel global, las exportaciones totales de Asturias sumaron 3.644,9 millones entre los meses de enero y agosto. Solo en este último mes, la comunidad exportó productos por valor de 464,7 millones, un 15% más. Además, el músculo empresarial se ha fortalecido al registrar cerca de 650 exportadores regulares.